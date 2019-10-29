Хирургический корпус воронежского онкодиспансера построят меньше  чем за три года

Со следующего года в Воронеже вместе с онкодиспансером приступят к строительству детского онкогематологического центра, а в мае откроется поликлиника для онкобольных в доме Вигеля. Кроме того, регион получит 2,5 млрд рублей на организацию работы онкослужбы и вложит свои средства в программу по выявлению злокачественных новообразований.

НА «ВОРОНЕЖСТАЛЬМОСТ» ПРИЕХАЛ «ОНКОПАТРУЛЬ»

22 и 23 октября сотрудники Национального медицинского исследовательского центра радиологии проверили более 200 работников завода «Воронежстальмост». Московские медики - гинеколог, маммолог-дерматолог, уролог, торакальный и абдоминальный хирурги - сначала провели осмотры. На втором этапе заводчанам сделали маммографию, УЗИ щитовидной железы, органов брюшной полости и малого таза, а также тест на скрытую кровь для выявления колоректального рака. Кроме того, у мужчин взяли анализ крови на простатический специфический антиген. В итоге из двух сотен, которые прошли первичный скрининг, на расширенное обследование направили 63 человека.

Весь комплекс медицинских услуг для заводчан был бесплатным благодаря федеральной акции «Онкопатруль». При поддержке правительства области он приехал на «Воронежстальмост» не случайно. В рамках такого мероприятия медики проверяют на онкологию в первую очередь тех, кто занят на вредных производствах, а также имеет хронические заболевания и жалобы на здоровье. В ноябре «Онкопатруль» приедет в Курск.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ

На следующий день в Воронежском концертном зале прошло торжественное мероприятие, посвященное не только проведению акции, но и вообще созданию в области мощной системы выявления и лечения онкозаболеваний. Его посетили губернатор Александр Гусев, заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова, главный онколог страны Андрей Каприн, врачи, проводившие обследования, студенты-медики и многие другие.

По словам Галины Кареловой, руководство страны вступило в решительный бой с онкологией. Снизить смертность от этого недуга должны мероприятия, которые прописаны в нацпроектах, федеральных программах и акциях.

В первую очередь речь идет об обязательных диспансеризациях. Их цель - поймать рак как можно раньше, на первой-второй стадии, а также привлечь в амбулатории и больницы тех, кто принципиально не ходит по врачам. Вице-спикер Совета Федерации потребовала от воронежцев не пренебрегать профилактическими осмотрами, особенно тем, кто перешагнул 45-летний рубеж. А от представителей региональной власти - быть примером ответственного отношения к своему здоровью. К слову, чуть позже губернатор признался, что раз в год в обязательном порядке проходит полное медицинское обследование.

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ ПОЯВЯТСЯ

Кроме того, Галина Карелова рассказала об общей с губернатором победе. Речь идет о строительстве хирургического корпуса областного онкодиспансера на 340 коек. Финансировать его создание будет федеральный центр. Фактически он дал «зеленый свет» на начало работ - в следующем году регион получит первый миллиард с небольшим. А всего объект обойдется в пять миллиардов рублей. Заявленные сроки строительства - три года, но губернатор пообещал не затягивать и уложиться в два с половиной. Появится онкоцентр в непосредственной близости от существующего диспансера, на улице Вайцеховского.

Также в следующем году приступят к возведению детского онкогематологического центра при областной детской больнице на улице Ломоносова. Стоить он будет 2 млрд, и через два года его обещают сдать в эксплуатацию.

Помимо этого, губернатор рассказал, когда в Воронеже после масштабной реконструкции откроется поликлиника для онкобольных:

- В следующем году в мае закончим строительство новой поликлиники на тысячу посещений в доме Вигеля при областном онкодиспансере. Ее оснастят современным диагностическим оборудованием. Мы эту работу проводим полностью за счет средств регионального бюджета, - отметил Александр Гусев.

В подведении итогов акции приняли участие сотрудники завода «Воронежстальмост», медики, представители органов власти.

ПРОГРАММЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОНКОМЕДИЦИНЫ

Но и это еще не все. В регионе появятся две программы с приличным финансированием. Первая, по словам губернатора, федеральная:

- Развитию онкомедицины сейчас уделяется достаточно большое внимание, и в этом нам существенно помогает федеральный центр. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на обновление материальной базы, внедрение передовых схем, технологий лечения, подготовку специалистов для онкологической службы Воронежской области выделят более 2,5 миллиарда рублей. К этой сумме мы еще добавим региональные средства. Надеюсь, что это поможет решить многие проблемы.

Вторая программа - воронежская. Пока она находится в стадии разработки, но уже известен размер ее финансирования.

- Мы зарезервировали в региональном бюджете 1,5 миллиарда рублей. Программа, надеюсь, появится до конца года. Планируется, что средства пойдут на первичную медицинскую помощь. Это стимулирование приезда врачей в сельскую местность прежде всего. Это их обучение, это переоснащение наших поликлиник, амбулаторных учреждений современным оборудованием, - пояснил губернатор.

Современное оборудование и медики, которым предстоит доучиваться, смогут распознавать рак на ранних стадиях и ставить верный диагноз, а регулярная диспансеризация увеличит количество обследуемых.

Главный онколог РФ назвал борьбу с раком войной мирового масштаба. По его словам, каждый день в мире заболевают онкологией примерно 27 тысяч человек, а умирают по 10 миллионов в год.

- Благодаря акции «Онкопатруль» нам удается выявить у многих людей рак уже на третьей - четвертой стадии. Речь идет о тех, кто до этого не проходил диагностику. Мы ожидали такой рост заболеваемости. Поэтому наладили правильную отчетность. А это контроль. При таком контроле увидим потом и снижение смертности. Вообще, мы должны понимать, что везде по России должна быть тенденция к росту заболеваемости (к сожалению, из-за возраста), но снижению смертности, - отметил Андрей Каприн.

В ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ - НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Также 24 октября Галина Карелова и Александр Гусев посетили областную офтальмологическую больницу. В июле в ней завершился ремонт - двухэтажный корпус полностью оборудовали под поликлинику. Это позволило в 2,5 раза увеличить так называемую пропускную способность учреждения - принимать до 200 пациентов в день. Здесь разделили взрослые и детские потоки, поставили инфоматы, создали комфортные условия для маломобильных граждан. Но самое главное - медучреждение оснастили высокотехнологичным оборудованием. С его помощью можно не только проводить операции по коррекции зрения, удалению катаракты, но и лечить ретинопатию (незрелость сетчатки) у недоношенных детей.