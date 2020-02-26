2020-02-26T09:41:43+03:00
Общество

Диспетчера системы «112» будут судить за смерть 15-летней девочки в лесу Воронежской области

Тело школьницы позднее обнаружили с признаками переохлаждения
Олег ИВАНОВ
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Мужчине грозит до 5 лет тюрьмыМужчине грозит до 5 лет тюрьмыФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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25 февраля Борисоглебский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 54-летнего оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Грибановского района. Мужчине предстоит ответить за халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как установлено следствием, 10 марта в 23.58 диспетчер принял экстренный вызов по номеру «112» от 15-летней девочки. Она плакала и просила о помощи. Оказавшаяся ночью в лесу школьница сообщила, что ей плохо.

- Однако сотрудник диспетчерской службы должного внимания к сообщению ребенка не проявил и не выяснил у нее подробности угрожающей ситуации, несмотря на то, что был осведомлен о несовершеннолетнем возрасте звонившей, нахождении ее вне населенного пункта при низкой температуре воздуха. Также он не передал сообщение в структурные подразделения МЧС, - сообщают в прокуратуре.

Сотрудники скорой помощи приехали на место, но так и не нашли подростка. Впоследствии в том самом лесу обнаружили тело девочки с признаками переохлаждения. Перед тем, как оказаться вблизи реки Вороны, школьница выпивала спиртное вместе с подругами. Как подчеркивают следователи, опекун погибшей лишь на третьи сутки сообщила в полицию о пропаже ребенка. При этом ранее девочка не раз сбегала из дома. Действия опекуна оценят правоохранители. Расследование взял под свой контроль глава следственного управления.

Добавим, что медики сняли с себя ответственность за гибель девочки. По сведениям областного департамента здравоохранения, в ответ на просьбу дежурного скорой помощи сообщить еще какую-либо информацию диспетчер ЕДДС переключил звонок на ребенка. Но медики услышали только дыхание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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