Врачи сняли с себя ответственность за гибель 15-летней девочки в лесу в Воронежской области

СЕГОДНЯ 12:15 2019-03-15T12:40:19+03:00

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Медики Борисоглебской БУЗ сняли с себя ответственность за гибель 15-летней девочки в лесу. Главврач районной больницы Владимир Коробов рассказал их версию трагедии. Информацию опубликовали на сайте Департамента здравоохранения Воронежской области.

В ведомстве сообщили о том, что врачебная комиссия БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» изучила все обстоятельства выезда медиков на помощь ребенку. Как утверждает Владимир Коробов, 11 марта в 0:02 от дежурного ЕДДС по Грибановскому району поступил звонок диспетчеру отделения скорой медицинской помощи БУЗ ВО «Борисоглебская РБ». Оператор сообщил, что звонит девочка Аня, она сказала, что ей плохо и находится в Борисоглебске около понтонного моста.

- На просьбу скорой медицинской помощи сообщить еще какую-либо информацию об обратившейся девочке диспетчер ЕДДС не смог ничего добавить и переключил ребенка на диспетчера скорой медицинской помощи. Но в телефоне было слышно только частое дыхание и никакого ответа на вопросы диспетчера скорой. Санитарная машина с бригадой фельдшеров выехала на вызов в 0 часов 09 минут. Прибытие на место вызова – 0 часов 15 минут. По прибытии на место бригада фельдшеров и водитель санитарного автотранспорта обследовали район понтонного моста, указанный диспетчером ЕДДС, и близлежащие лесистые участки - сделали все возможное, чтобы найти ребенка, но девочку не обнаружили. Окончание вызова – 0 часов 32 минуты, - рассказал главврач.

После возвращения бригады скорой медицинской помощи диспетчер передал в ЕДДС по Грибановскому району информацию о том, что девочка по указанному месту (район понтонного моста) не найдена. Затем эту информацию направили в экстренные службы ЕДДС (полиция, МЧС).

Напомним, жуткая трагедия произошла в Борисоглебске 11 марта. 15-летняя девочка выпивала спиртное вместе с подругами, а потом убежала от них - возможно, после вспыхнувшей ссоры. Те не смогли ее догнать. Примерно в 23.00 девочка позвонила по телефону 112 и сообщила, что ей плохо. Она рассказала, что находилась в лесу вблизи поймы реки Ворона. Сотрудники скорой помощи приехали на место, но так и не нашли подростка. Девочку обнаружили мертвой 12 марта. Основная версия гибели - переохлаждение. Дело взял под свой контроль глава следственного управления.

Диспетчера 112, который принимал звонок от замерзавшей в лесу девочки, задержали. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU