В Воронежской области задержали диспетчера 112, который принимал звонок от замерзавшей в лесу девочки

Задержан дежурный службы 112, принявший звонок от 15-летней школьницы из Борисоглебска Воронежской области. Девочка, оказавшаяся ночью в лесу, сообщила по телефону, что ей плохо. Сотрудники скорой помощи приехали на место, но так и не нашли подростка. Впоследствии в том самом лесу обнаружили тело девочки с признаками переохлаждения.

- По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), следователем СК задержан оперативный дежурный Единой диспетчерской службы Грибановского муниципального района, - рассказывают в пресс-службе регионального СУ СКР. - Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Перед тем, как оказаться в лесу, школьница выпивала спиртное вместе с подругами. Как подчеркивают следователи, опекун погибшей лишь на третьи сутки сообщила в полицию о пропаже ребенка. При этом ранее девочка не раз сбегала из дома. Действия опекуна оценят правоохранители. Расследование взял под свой контроль глава следственного управления.

Историю эмоционально прокомментировал Олег Молодовский, куратор региона поискового отряда "Лиза Алерт":

- Минкомсвязь РФ. Приказ от 01.12.2016 года №607. Если коротко, то в нем рассказано, что с 1 мая 2017 года при звонке на номер экстренных оперативных служб «Система-112» местоположение вашего телефона будет доступно спасателям. Только не работает это все нормально до сих пор. Люди теряются в природе с включенным телефоном, звонят 112 и просят о помощи, отмораживают ноги, становятся инвалидами и умирают. Данные о местоположении приходят с огромной погрешностью, зачастую сбивая с толку оперативные службы.