2020-02-18T17:49:25+03:00
Общество

Стало известно, кому может грозить штраф за неоплаченную парковку в центре Воронежа

Административные комиссии могут выписать более 50 тысяч штрафов
Олег ИВАНОВ
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Похоже, теперь воронежцам точно придется платить за парковкиПохоже, теперь воронежцам точно придется платить за парковкиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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За январь 2020 года в Воронеже концессионер зафиксировал более 47 тысяч неоплаченных парковочных сессий. За первую неделю февраля – еще около 9,5 тысячи. Речь идет о водителях, которые оставляли свои автомобили на платных парковочных местах в центре города, но при этом ничего не платили. Потенциально всем им грозит штраф. Речь может идти о десятках миллионов рублей

Дело в том, что 18 февраля в третьем чтении Госдума внесла изменения в статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях. Изменения в федеральном законодательстве дадут возможность специальной административной комиссии при районной управе выписывать штрафы.

Напомним, 1 октября 2018 года в Воронеже запустили систему платных парковок. От автомобилистов потребовали 40 рублей в час. За неоплату парковки пообещали штраф - 1500 рублей.

Постановления о нарушении должны выносить в течение двух месяцев с момента нарушения. Однако, насколько известно, воронежцем подобные постановления не выписывались. Так что штраф будет грозить тем, кто нарушил правила именно в последние месяцы.

- У нарушителя есть 60 дней на добровольную оплату, после чего (в случае неоплаты) постановление направляется приставам, которые могут взыскать штраф в течение двух лет, - пояснили в пресс-службе мэрии.

С момента вступления закона в силу административные комиссии будут направлять в управление ГИБДД по Воронежской области требования сведений о собственнике той или иной машины.

После этого владельца будут привлекать к административной ответственности. В течение трех дней с момента вынесения постановления оно направляется нарушителю. Через 10 дней после получения постановления (или, если нарушитель его не получил, через 10 дней после возвращения письма в административную комиссию), постановление вступает в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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