Госдума приняла закон, позволяющий штрафовать воронежцев за неоплаченную парковку

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:15:39+03:00

До этого нарушители не получали «письма счастья» Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Замкнутый круг будет разорван с помощью изменений в федеральном законодательстве.

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18 февраля в третьем чтении Госдума внесла изменения в статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях. После того, как его подпишет президент, исполнительная власть будет получать информацию о владельце машины, стоящей на платной парковке. Вскоре нарушитель не сможет остаться анонимным.

Напомним, 1 октября 2018 года в Воронеже запустили систему платных парковок. От автомобилистов потребовали 40 рублей в час. За неоплату парковки пообещали штраф - 1500 рублей.

Но время шло, а нарушители так и не получали «письма счастья». Штрафы должна выписывать специальная административная комиссия при районной управе. Туда поступает госномер машины нарушителя, но не его имя и адрес. Эти данные нужно запрашивать в ГИБДД. Ведомство, в свою очередь, не имеет права разглашать личные сведения собственников автотранспорта.

Теперь этот замкнутый круг будет разорван с помощью изменений в федеральном законодательстве.

- Административные комиссии будут действовать в рамках правового поля, к этому все готово. Никаких решение по поводу этой «амнистии» не принималось, - прокомментировали в мэрии Воронежа 18 февраля.

Хотя до этого мэр Вадим Кстенин, отвечая на вопрос «КП-Воронеж», обещал, что подумает над такой возможностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU