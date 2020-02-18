В Воронежской областной Думе обсудили мероприятия регионального парламента по реализации Послания Президента РФ
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов провел рабочую встречу с депутатами регионального парламента, осуществляющими свою деятельность на постоянной профессиональной основе
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В ходе рабочей встречи депутаты обсудили вопрос о плане мероприятий Воронежской областной Думы в рамках реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU