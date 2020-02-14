В Воронеже водителя, из-за которого погибла семья с двухлетним ребенком, отправили в колонию-поселение на два года

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:17:20+03:00

От "Рено" после ДТП практически ничего не осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Ему не удалось остаться на свободе – апелляцию в областном суде не удовлетворили [фото]

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В Воронежском облсуде утвердили приговор 28-летнему водителю, попавшему в ДТП в Аннинском районе. Его признали виновным в грубом нарушении правил, приведшем к смерти супружеской пары и их двухлетнего ребенка.

Авария случилась 4 августа 2019 года. Водитель грузовика Iveco с прицепом пошел на обгон с выездом на встречную полосу, не убедившись что на ней нет машин. В результате фура врезалась в «Рено». Во французской иномарке погибли 29-летний водитель, житель Воронежской области, его 24-летняя жена и двухлетняя дочь. Живым остался только 34-летний пассажир.

Грузовик после столкновения вынесло в кювет.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Острогожский районный суд приговорил мужчину к двум годам колонии-поселения. Это едва ли не минимальный срок за ДТП с тремя смертями. Суд учел, что родственники погибших простили водителя. Тем не менее ему и этого показалось мало. В поданной в Воронежский областной суд апелляции 28-летний шофер просил и вовсе оставить его на свободе. Его защита упирала на то, что в прошлом мужчина ничего криминального не завершал. Однако облсуд этот аргумент не признал достаточным, чтобы, по сути, освободить от ответственности виновника смерти трех человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU