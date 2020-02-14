2020-02-14T17:17:20+03:00
Происшествия

В Воронеже водителя, из-за которого погибла семья с двухлетним ребенком, отправили в колонию-поселение на два года

Ему не удалось остаться на свободе – апелляцию в областном суде не удовлетворили [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
От "Рено" после ДТП практически ничего не осталось.От "Рено" после ДТП практически ничего не осталось.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В Воронежском облсуде утвердили приговор 28-летнему водителю, попавшему в ДТП в Аннинском районе. Его признали виновным в грубом нарушении правил, приведшем к смерти супружеской пары и их двухлетнего ребенка.

Авария случилась 4 августа 2019 года. Водитель грузовика Iveco с прицепом пошел на обгон с выездом на встречную полосу, не убедившись что на ней нет машин. В результате фура врезалась в «Рено». Во французской иномарке погибли 29-летний водитель, житель Воронежской области, его 24-летняя жена и двухлетняя дочь. Живым остался только 34-летний пассажир.

Грузовик после столкновения вынесло в кювет. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Грузовик после столкновения вынесло в кювет.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Острогожский районный суд приговорил мужчину к двум годам колонии-поселения. Это едва ли не минимальный срок за ДТП с тремя смертями. Суд учел, что родственники погибших простили водителя. Тем не менее ему и этого показалось мало. В поданной в Воронежский областной суд апелляции 28-летний шофер просил и вовсе оставить его на свободе. Его защита упирала на то, что в прошлом мужчина ничего криминального не завершал. Однако облсуд этот аргумент не признал достаточным, чтобы, по сути, освободить от ответственности виновника смерти трех человек.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже будут судить водителя, который сбил мотоциклиста и сбежал
В Воронеже многоэтажками собираются застроить очередные 25 га в Коминтерновском районе
Воронежцы выложили из автомобилей лук Купидона ко Дню влюбленных
В Воронежской области за одну и ту же аферу водителей оштрафовали, а гаишников могут посадить на 12 лет
В Воронежской области четыре человека с обморожением обратились за помощью к врачам
В Воронеже водителя, из-за которого погибла семья с двухлетним ребенком, отправили в колонию-поселение на два года
Угонщик из Воронежской области решил вернуть автомобиль хозяину
В Воронежской области отец и 9-летняя девочка отравились газом
Сбежавшего воронежского депутата Олега Турбина заочно отправили под стражу
Финансист воронежского департамента природных ресурсов заработала на приписках к зарплатам 1,7 миллиона рублей
Скончался еще один участник аварии микроавтобуса и фуры в Воронежской области
В Воронеже у заместителя начальника регионального управления ГИБДД могут отобрать недвижимость на 50 миллионов рублей
Пенсионерка из Воронежа перевела мошенникам четверть миллиона
В Воронеже будут судить 28-летнюю наркокурьершу
Питомцев Воронежского зоопарка порадовали съедобными валентинками и игрушками
Пьяный водитель в Воронежской области не мог удержать автомобиль на дороге
В Воронеже установят мемориальную доску Мамеду Джабраилову
Жители отдаленных поселков Воронежа просят продлить автобусный маршрут
Больницу в Воронежской области оставили без охраны
Очистке крыш от наледи в Воронеже мешают припаркованные у стен машины
Под Воронежем двое мальчишек чудом не сорвались с крыши пятиэтажки
В Воронежской области на выходных вновь потеплеет