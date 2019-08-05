Фура на воронежской трассе смяла иномарку: погибла двухлетняя девочка

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-05T09:00:00+03:00

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4 августа примерно в 16.25 водитель автомобиля «Iveco» с прицепом, 28-летний житель Кемеровской области, ехал со стороны Воронежа в направлении Россоши. На 77 км автодороги «Воронеж-Луганск» у села Болдыревка Острогожского района мужчина допустил столкновение с автомобилем «Renault Rapid» - он ехал во встречном направлении. За рулем иномарки был 29-летний житель Воронежской области.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры 24-летняя женщина и 2-летняя девочка, жительницы Воронежской области, от полученных травм скончались. Еще один пассажир автомобиля «Renault Rapid», 34-летний житель Воронежа, с телесными повреждениями доставлен в медучреждение, - сообщили в ГУ МВД по региону.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Причины аварии выясняютсяФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU