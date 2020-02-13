2020-02-13T20:20:46+03:00
Происшествия

Под Воронежем накажут родителей одного из подростков, прыгавших через Вечный огонь

А школьников собираются поставить на учет в полиции
Юрий КОЗЛОВ
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Подростки делали фото прыжков через Вечный огонь.Подростки делали фото прыжков через Вечный огонь.Фото: скрин страницы группы «Подслушано+БЕСИТ| Семилуки» соцсети «Вконтакте».
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В прокуратуре Воронежской области рассказали о результатах проверки дикого случая в Семилуках. Напомним, 10-летний мальчик и 13-летняя девушка прыгали через Вечный огонь на братской могиле да еще и делали фотографии этого кощунства.

По итогам проверки в отношении родителей одного из подростков возбудили административное дело по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Им может быть вынесено предупреждение. Они также могут быть оштрафованы на незначительную сумму – от 100 до 500 рублей.

Кроме того, рассматривают вопрос о постановке подросток на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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