Под Воронежем накажут родителей одного из подростков, прыгавших через Вечный огонь

13 Февр. 2020 2020-02-13T20:20:46+03:00

А школьников собираются поставить на учет в полиции

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В прокуратуре Воронежской области рассказали о результатах проверки дикого случая в Семилуках. Напомним, 10-летний мальчик и 13-летняя девушка прыгали через Вечный огонь на братской могиле да еще и делали фотографии этого кощунства.

По итогам проверки в отношении родителей одного из подростков возбудили административное дело по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Им может быть вынесено предупреждение. Они также могут быть оштрафованы на незначительную сумму – от 100 до 500 рублей.

Кроме того, рассматривают вопрос о постановке подросток на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU