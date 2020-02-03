Воронежская полиция проведет проверку по сообщению о прыжках подростков через вечный огонь

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:26:43+03:00

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На прошлой неделе в группе «Подслушано+БЕСИТ| Семилуки» соцсети «Вконтакте» появились фотография и сообщение о хулиганстве подростков на мемориале в Семилуках, посвященном защитникам Родины в Великой Отечественной войне. Один из очевидцев рассказал, что молодые люди устроили кощунственное развлечение – прыжки через вечный огонь.

Сообщение вызвало шквал эмоций у пользователей соцсети. Большинство из них осудило подростков, а причины происшедшего увидело в отсутствии патриотического воспитания и незнании истории. Были и такие, кто посчитал, что молодежь просто мается от безделья.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, к ним никто не обращался с заявлением на действия подростков. Однако по сообщениям в интернете и СМИ правоохранители проведут проверку, которая установит сам факт нарушения, достоверность фотографии и возраст нарушителей.

Напомним, в Воронеже "набегам" отдыхающих детей и взрослых постоянно подвергается мемориальный комплекс "Песчаный лог". Его склоны приспособили под трассы для катаной на тюбингах и квадроциклах.

ИСТОЧНИК KP.RU