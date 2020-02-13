13 Февр. 2020 2020-02-13T18:34:00+03:00

Это либо люди, прилетевшие недавно из Китая, либо родственники, изолированных в боксы горожан

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64 воронежца находятся под медицинским наблюдением из-за риска распространения коронавируса. Речь идет о людях, у которых нет симптомов болезни, однако они либо недавно вернулись из Китая, либо являются родственниками тех горожан, которых изолировали из-за подозрения на опасную болезнь. Об этом 13 февраля «КП-Воронеж» сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Воронежцам рекомендовали ограничить круг общения, а также не выходить на улицу, пока не пройдет инкубационный период – 14 дней.

Дело в том, что местные жители продолжают прибывать с отдыха на курортах Китая. Как только они прилетают в Москву, их, как и всех остальных, анкетируют, а также проверяют состояние здоровья. В дальнейшем вся информация направляется санврачам Воронежской области и других регионов, где на постоянной основе живут люди.

Врачи местных поликлиник каждый день измеряют температуру поставленным на учет воронежцам, а также проверяют их общее самочувствие, чтобы в случае выявления каких-либо признаков болезни, человека можно было изолировать.

К 13 февраля в специальных боксах воронежской детской больницы №2 остаются трое пациентов с подозрением на коронавирус – их результаты должны скоро прибыть. Общее число подозрений на эту страшную болезнь в регионе выросло до восьми случаев. Однако пока ни разу опасения не подтвердились.

Как мы уже рассказывали, там находятся специальные изолирующие боксы - по сути, небольшие комнаты с панорамными стеклами. Это гарантия, что заболевший человек не будет контактировать с другими пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU