2020-02-12T17:19:35+03:00
Общество

В Воронеже ищут подрядчика для строительства нового корпуса онкодиспансера за 3 млрд рублей

Это будет здание переменной этажности – до девяти этажей
Олег ИВАНОВ
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Визуализация института «Гипрокоммундортранс»Визуализация института «Гипрокоммундортранс»
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До 26 февраля принимают заявки на разработку рабочей документации и строительство хирургического корпуса Воронежского областного клинического онкологического диспансера. Медучреждение должны возвести по адресу: улица Вайцеховского, 4. Начальная, она же максимальная, цена контракта - 2,98 млрд рублей. Ожидается, что деньги на эти цели выделит федеральный бюджет.

В институте «Гипрокоммундортранс» подробно рассказывали о том, каким будет новое здание онкодиспансера. С учетом уклона участка спроектировали вытянутое прямоугольное здание переменной этажности (три, восемь и девять этажей) и гараж с подземной четырехуровневой парковкой для 297 автомобилей.

Подрядчику предстоит к июню 2023 года завершить четыре этапа строительства. Медучреждение будет рассчитано на 340 коек, также там разместят административный и операционные блоки и различные профильные отделения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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