Не плативших за парковку воронежцев могут амнистировать

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:36:56+03:00

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Из-за того, что сейчас нет законного права для выписывания штрафов тем, кто занимает места на платной парковке, но при этом ничего не платит – центр Воронежа так и остался забит автомобилями. Найти свободное место для машины не так-то просто. Но скоро ситуация может поменяться: федеральный законопроект заставит воронежцев платить за парковку.

В связи с этим на встрече с редакторами местных СМИ у мэра Вадима Кстенина спросили, не планирует ли он разорвать соглашение с нынешним концессионером?

- Такими темпами как сейчас проект будет окупаться достаточно большое количество времени. Если мы сегодня, теоретически, расторгнем этот договор, то соответственно мы должны будем компенсировать те средства, которые концессионером были вложены. Потом дальше самим развивать проект. Это большие деньги. И сколько ждать пока они окупятся? С точки зрения управления муниципалитетом – это неправильно, - уверен Вадим Кстенин.

Нужно учитывать, что и концессионер, когда приходил в Воронеж, рассчитывал, что все-таки будет работать система штрафов и соответственно люди привыкнут платить за парковку. Но это его риски – и бюджет города благодаря этому не пострадал.

- Сегодня второе чтение прошел законопроект о внесении изменений в КоАП, где четко расписан механизм, каким образом штрафные санкции будут применяться. У нас все готово к этому процессу. Как только закон вступит в силу, мы начнем работать через административные комиссии. Тогда проект будет более эффективным, - считает глава города.

Вместе с тем остается вопрос, что будет с теми, кто уже привык парковать на платных местах, но ничего не платить? Придут ли всем нарушителям штрафы постфактум? Или же последует некая амнистия? Пока этот вопрос остается открытым. Однако мэр города сообщил, что подумает над такой возможностью.

ИСТОЧНИК KP.RU