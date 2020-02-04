В Воронежской области установили личности жертв и раненых в аварии с фурой и микроавтобусом
Полицейские установили личности жертв и пострадавших в жуткой аварии, которая произошла утром 4 февраля в Павловском районе. Напомним, в 5.50 на 654-м километре М4-«Дон» перевернулся «Мерседес Спринтер», следовавший в сторону Ростовской области. В нем находилось 9 человек. 48-летний водитель из Ставропольского края, управляя микроавтобусом, допустил касательное столкновение с фурой МАЗ, после чего съехал в кювет.
- В аварии погибли два жителя Ставропольского края, 20 и 48 лет. Пострадали двое мужчин, 39 и 32 лет, - сменный водитель и пассажир микроавтобуса. Сам водитель «Мерседеса Спринтера» не пострадал, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, которые привели к ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU