В Воронежской области микроавтобус влетел в грузовой МАЗ: двое погибли и двоих госпитализировали
В Павловском районе в жутком ночном ДТП погибли двое. Еще двоих госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Все случилось во вторник, 4 февраля, в 5.50 утра на 654 км автодороги М4-«Дон». 49-летний житель Ставропольского края на микроавтобусе «Мерседес Спринтер» ехал в сторону Москвы и допустил касательное столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. После этого иномарка вылетела в кювет.
В ДТП погиб водитель «Мерседеса» и его пассажир. Еще двоих человек госпитализировали в Павловскую районную больницу.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, микроавтобус следовал из Ставрополя в Москву. В нем на тот момент было девять пассажиров и два водителя.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU