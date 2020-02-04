В Воронежской области микроавтобус влетел в грузовой МАЗ: двое погибли и двоих госпитализировали

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:18:54+03:00

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В Павловском районе в жутком ночном ДТП погибли двое. Еще двоих госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Все случилось во вторник, 4 февраля, в 5.50 утра на 654 км автодороги М4-«Дон». 49-летний житель Ставропольского края на микроавтобусе «Мерседес Спринтер» ехал в сторону Москвы и допустил касательное столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. После этого иномарка вылетела в кювет.

В ДТП погиб водитель «Мерседеса» и его пассажир. Еще двоих человек госпитализировали в Павловскую районную больницу.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, микроавтобус следовал из Ставрополя в Москву. В нем на тот момент было девять пассажиров и два водителя.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU