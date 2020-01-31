Под Воронежем отправили в колонию особого режима вора, пойманного главой села

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:14:20+03:00

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Каширский районный суд вынес приговор 30-летнему вору, задержанному главой села Данково Любовью Чернякиной, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Напомним, геройский поступок Любовь Васильевна совершила в 20-х числах сентября. Ей позвонили в семь утра жители села Карамышево, относящемуся к ее «кусту», и сказали, что рядом с домом, в котором хозяева постоянно не живут, замечен незнакомый мужчина с мешками. Глава села позвонила председателю уличкома, попросила поехать с ней, одновременно вызвала полицию. Подошли к дому, увидели, что окно выставлено. В это время выскочил вор и пустился бежать. У плотины недалеко от села Рождественское Лискинского района его настигли. Глава села и председатель уличкома набросились на вора, скрутили его и сдали полицейским. Украденные вещи вернули хозяевам.

На суде учли, что мужчину уже судили за угрозу убийством жене, и дали ему вроде бы небольшой срок, но в колонии особого режима. Это заведение с наиболее строгой изоляцией, кроме того, заключенным там позволяют тратить на себя совсем уж по минимуму, даже на еду. И после освобождения он должен будет регулярно отмечаться в полиции. Приговор можно обжаловать в течение десяти дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU