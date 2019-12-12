Под Воронежем глава села задержала преступника

СЕГОДНЯ 15:32 2019-12-12T16:03:14+03:00

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Стало известно об отважном поступке главы Данковского сельского поселения Каширского района Любови Чернякиной. В сентябре 2019 года женщине позвонили жители села Карамышево, относящегося к ее «кусту». Они заметили, что в дом к соседке кто-то залез. Любовь Чернякина быстро приехала и вместе с одним из местных жителей сумела скрутить преступника.

- Случилось это в 20-х числах сентября, - вспоминает Любовь Васильевна. - Часов в семь утра нам позвонили и сказали, что рядом с домом замечен незнакомый мужчина с мешками. Жилье не брошенное, в нем есть телевизор, холодильник, ковры, домашние вещи. В общем есть что своровать. Я позвонила председателю уличкома, попросила поехать со мной, одновременно вызвала полицию. Подошли к дому, увидели, что окно выставлено. И в это время выскочил вор и пустился бежать. Председатель уличкома за ним, а я села на машину с еще одной женщиной и поехала наперерез. Вор убегал к селу Рождественское Лискинского района, к плотине. Там он спрятался в камышах. Мы сначала стали кричать, что подожжем камыши, но вор не высовывался. Но все равно долго он не смог затаиться. Мы его увидели, бросились на него вместе с председателем. Вор был мужичок маленький, но жилистый. Еле-еле скрутили, хорошо, что оружия при нем никакого не было. Сняли ремень с его брюк, завязали руки и сдали полицейским.

Оказалось, что 30-летний мужчина уже имел неприятный опыт общениями со стражами порядка. Его судили по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». А тут еще и кража. Вор признал свою вину.

- 12 декабря уголовное дело – на этот раз по пункту «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище» - передали в Каширский районный суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU