2020-01-28T18:02:16+03:00
Общество

В Воронеже демонтировали пять из семи пролетов виадука на 9 Января

С разбором двух последних планируется начать само строительство
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Воронежа.
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В Воронеже почти полностью демонтировали виадук на 9 Января. Рабочие разобрали пять из семи пролетов. Осталось всего два - третий и четвертый. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 28 января.

В настоящее время ведется разборка ригеля и подферменников на опоре №7. После окончания демонтажа последних двух пролетов планируется начать строительство.

Напомним, реконструкция путепровода обойдётся в 710,6 млн рублей. Движение по новому мосту планируют открыть к 1 июня. О подробных маршрутах объезда читайте в материале «КП».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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