В Воронеже демонтировали пять из семи пролетов виадука на 9 Января
В Воронеже почти полностью демонтировали виадук на 9 Января. Рабочие разобрали пять из семи пролетов. Осталось всего два - третий и четвертый. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 28 января.
В настоящее время ведется разборка ригеля и подферменников на опоре №7. После окончания демонтажа последних двух пролетов планируется начать строительство.
Напомним, реконструкция путепровода обойдётся в 710,6 млн рублей. Движение по новому мосту планируют открыть к 1 июня. О подробных маршрутах объезда читайте в материале «КП».
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ИСТОЧНИК KP.RU