В нехорошей квартире в Воронеже жгут костры

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:10:23+03:00

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Жильцы дома № 12 на улице 25 января Железнодорожного района обратились в «КП-Воронеж» со своей проблемой. Вот что они рассказали:

- В одной из трехкомнатных квартир нашего дома поселились три сына с отцом. Все мужчины, кроме одного из братьев, спились. Тот, который не злоупотреблял алкоголем, отказался от этой семейки и съехал. Отца братья отправили то ли в приют, то ли в дом престарелых. И стали пускать наркоманов. Дети боятся заходить в подъезд. Дошли до того, что стали жечь костры в квартире, там был пожар. Захламили не только квартиру, но и лестничную площадку. Гадят там, пьют, грязь разводят. Обращались в полицию. Сказали, что нужны подписи от жильцов, но все боятся.

Напомним, в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) недавно сообщали об еще одной нехорошей квартире по адресу: улица Генерала Лизюкова, 35. Она едва ли не вся забита мусором, по комнатам бегают мыши. От квартиры исходит ужасное зловоние. В ОНФ рассказали также, что эта жилплощадь приватизирована. Но, учитывая в каком она состоянии, в мэрии заявили, что все же заберут квартиру у нынешних горе-хозяев. Сделают это либо через суд (в таком случае решение примут нескоро), либо по соглашению с владельцами.

В региональной государственной жилищной инспекции пояснили, как поступать, если с вами рядом поселился ужасающий сосед:

- Можно в интернете написать заявление через общероссийскую систему ГИС (государственную информационную систему) ЖКХ. Там нужно создать личный кабинет, и, используя его, отправить обращение. Также можно передать его лично, приехав по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 6а, 13 этаж (БЦ «Романовский») к. 14. Или направить почтой по адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 6а. Есть еще два варианта:

- вручить обращение руководителю жилищной инспекции или заместителям руководителя жилищной инспекции на личном приеме;

- разместить текст обращения на официальном сайте жилищной инспекции http://gzhi.govvrn.ru, используя раздел «Электронное сообщение.

В нехорошую квартиру выедет жилищный инспектор. Далее, если факты подтвердятся, он направит материалы проверки в суд для принятия решения о выселении. Часто бывает, что в квартиру невозможно попасть – дверь закрыта, на звонки не отвечают. Тогда жилищный инспектор может отправить в материалы суд для того, чтобы там разрешили обследовать квартиру без разрешения собственников.

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ИСТОЧНИК KP.RU