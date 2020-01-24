Воронежец устроил вонючую свалку в своей трехкомнатной квартире

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:02:49+03:00

А отнять ее у него не так-то просто[фото]

Изменить размер текста: A A

Жители дома № 35 на улице Лизюкова не знают, что делать с совсем не замечательным соседом. Из его трехкомнатной квартиры доносится удушающее зловоние, которое даже на улице можно почувствовать.

- Квартира раньше была муниципальной, по договору социального найма в ней прописали отца и сына, - рассказал участник инициативной группы жильцов Максим Назаров. - Вроде бы они даже собирались ее приватизировать. Но около десяти лет назад отец из этой квартиры съехал, оставил ее сыну, который вел асоциальный образ жизни. Музыка, компании до поздней ночи, драки, пожары - почти ежемесячно что-то случалось. А со временем хозяин начал превращать жилье в свалку. Последние два года он в доме вообще не появляется.

Соседи утверждают, что хозяин квартиры не появляется в ней уже два года.Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

Жильцы обратились с жалобой в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). В ходе дальнейшего разбирательства выяснили, что в квартире отключены все коммунальные услуги, кроме отопления. Долги жильца перевалили за 300 тысяч рублей. Потолки и стены во всех трех комнатах, кухне, ванной и туалете покрыты копотью от пожаров. От мебели мало что осталось, а полы завалены пакетами с мусором, грязными вещами, полуистлевшими продуктами. В квартире бегают мыши.

От такой квартиры может любая зараза пойти по дому.Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

- Люди жалуются, что на лестничной клетке, особенно летом, запах становится просто невыносимым. Второй год они обращаются во все инстанции, но пока безуспешно, - сообщил активист регионального отделения ОНФ Алексей Бурданцев. - Мы обратились в администрацию Воронежа. Там пояснили, что жильцы в 2016 году приватизировали квартиру. Но переход права собственности в Росреестре пока не зарегистрировали. Муниципалитет начал работу по расторжению договора приватизации, которое возможно либо по соглашению сторон, либо по суду.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU