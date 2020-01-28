В 2019 году к депутатам Воронежской облдумы обратились более 4 тысяч граждан
Председатель регионального парламента Владимир Нетёсов отметил, что основная задача личных встреч депутатов с избирателями – решение проблем каждого конкретного человека
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В четвертом квартале 2019 года депутаты Воронежской областной Думы получили почти 1,5 тысячи обращений от жителей региона. Всего же по итогам 2019 года в адрес парламентариев поступило более 4 тысяч обращений, из которых более 700 в письменной форме, остальные – в ходе личных приемов граждан в общественной приемной парламентского центра, в избирательных округах и приемных партии «Единая Россия». Темы, которые волновали граждан, касались социальной сферы, здравоохранения, ЖКХ, благоустройства общественных территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU