В 2019 году к депутатам Воронежской облдумы обратились более 4 тысяч граждан

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:38:16+03:00

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В четвертом квартале 2019 года депутаты Воронежской областной Думы получили почти 1,5 тысячи обращений от жителей региона. Всего же по итогам 2019 года в адрес парламентариев поступило более 4 тысяч обращений, из которых более 700 в письменной форме, остальные – в ходе личных приемов граждан в общественной приемной парламентского центра, в избирательных округах и приемных партии «Единая Россия». Темы, которые волновали граждан, касались социальной сферы, здравоохранения, ЖКХ, благоустройства общественных территорий.

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ИСТОЧНИК KP.RU