2020-01-27T17:12:09+03:00
Общество

Жители Воронежской области стали реже болеть инфекционными заболеваниями

За прошлый год их уровень снизился на 9%
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Виктора Левшаковафото Виктора ЛевшаковаФото: из архива «КП»
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В 2019 году в Воронежской области на 9,2% снизилась инфекционная заболеваемость. В том числе – на 9,7% - заболеваемость гриппом и ОРВИ. За год врачи зарегистрировали 309559 случаев заболевания ОРВИ и 829 гриппом.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, снижение заболеваемости отмечалось в группе острых кишечных инфекций бактериальной этиологии – на 12%, острых кишечных инфекций вирусной этиологии – на 9,5%, острых вирусных гепатитов В – на 27%, коклюша – на 11,9%, ветряной оспы – на 14,3%, туберкулеза – на 9,3%.

В то же время воронежцы и жители региона стали чаще болеть сальмонеллезом (рост на 2,9%), дизентерией (на 6 случаев), острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии (на 21%), энтеровирусной инфекцией (на 15,4%), острым вирусным гепатитом А (на 6,2%), острым вирусным гепатитом С (на 34,1%), хроническими вирусными гепатитами В (на 22,4% и С – на 9,8%), скарлатиной (на 26,5%), инфекционным мононуклеозом (на 22,8%), болезнью Лайма (в 1,7 раза), сифилисом (на 6,3%), микроспорией (на 1,8%), чесоткой (на 15,1%).

Эпидемиологи Роспотребнадзора переведены в режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Ведется мониторинг состояния туристов и иностранцев, прибывающих из стран, опасных в отношении распространения вируса опасного заболевания. За последнее время врачи дважды проводили обследование пассажиров авиарейса с подозрением на заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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