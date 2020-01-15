В воронежском аэропорту из-за заболевшего ребенка проверили всех пассажиров рейса из Тайланда
В ночь на вторник, 14 января, санитарные врачи обследовали всех пассажиров прибывшего в Воронеж из Пхукета самолета. Во время полета одному из них – ребенку – стало плохо. К моменту приземления авиалайнера, его еже ожидали медики.
- Бригада центра медицины катастроф доставила ребенка в областную детскую больницу. Ему оказали необходимую помощь. Родители ребенка от госпитализации отказались. Других заболевших на борту не было, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения области.
После осмотра, который продолжался около двух часов, пассажиров отпустили по домам. .
ИСТОЧНИК KP.RU