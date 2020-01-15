2020-01-15T15:15:37+03:00
Общество

В воронежском аэропорту из-за заболевшего ребенка проверили всех пассажиров рейса из Тайланда

Мальчику стало плохо во время полета
Елена ФЕДЯШЕВА
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Ребенка доставили в больницуРебенка доставили в больницуФото: из архива «КП»
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В ночь на вторник, 14 января, санитарные врачи обследовали всех пассажиров прибывшего в Воронеж из Пхукета самолета. Во время полета одному из них – ребенку – стало плохо. К моменту приземления авиалайнера, его еже ожидали медики.

- Бригада центра медицины катастроф доставила ребенка в областную детскую больницу. Ему оказали необходимую помощь. Родители ребенка от госпитализации отказались. Других заболевших на борту не было, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения области.

После осмотра, который продолжался около двух часов, пассажиров отпустили по домам. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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