День Освобождения Воронежа отметили лыжным пробегом
В Воронеже прошел лыжный пробег, посвященный Дню освобождения города. В нем приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники ВГТУ, воспитанники Горожанского казачьего кадетского корпуса.
Как сообщают в управе Коминтерновского района, маршрут пролегал через шесть воинских захоронений и братских могил. Начался он у Памятника Славы. Следующей точкой была могила Николая Белоглазкина, командира танкового взвода 181-й танковой бригады. Он погиб в сражении за город 27 июля 1942 года. Далее были остановки у монументов в Ямном, Новоживотинном, Богданово. Пробег завершился построением у Горожанского кадетского корпуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU