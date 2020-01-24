Освобождение Воронежа началось с первых дней захвата правого берега

В преддверии Дня освобождения города мы пообщались с кандидатом исторических наук Владимиром Размустовым и получили ответы на главные вопросы, связанные с Воронежским сражением.

Был ли штурм?

К 11 утра 25 января 1943 года город очистили от врага. Но Воронежское сражение, по современной трактовке, продолжалось до 2 февраля.

Немцы за день-два вышли из города, заминировав ряд зданий, взорвали за собой основную переправу, которая находилась в районе сегодняшнего семилукского железнодорожного моста. Штурма Воронежа нашими войсками не было, но шли бои с оставленными заслонами.

Воронежскую группировку противника - те части, что удерживались здесь более 200 дней - разгромили уже за Доном. Там было убито и попало в плен больше людей, чем в Сталинградском котле.

Кладбище немецких военных в Кольцовском сквере. Историческая фотография.

Почему немцы так быстро заняли часть города?

Наше командование считало, что они направятся на Москву. Но противник двинулся на восток - к Волге, поставив цель перерезать снабжение нефтью.

Удар был сокрушающий. Он шел в стык Брянского и Юго-западного фронтов. Воронеж был тыловым городом, здесь находились учебные курсы Юго-западного фронта (обучающиеся были вооружены наганами), а также части НКВД, которые специализировались на охране тюрем и железнодорожных вагонов. Они отступали от западных границ Белоруссии и были выведены сюда для доформирования, к обороне не были приспособлены. Город защищали те, кого удалось собрать. В частности, девушки из ПВО на грузовиках со счетверенными зенитными пулеметами пытались подавить наступление пехоты.

Наступление было стремительным. Немцы использовали клин: сконцентрировали значительное число танков и машин артиллерии на коротком участке фронта. Подавляя противника огнем и гусеницами, двинулись вперед. Наши танкисты пытались остановить их в Горшечном, там были тяжелые бои. Но основные силы находились под Москвой, и Ставке требовалось время.

Однако в 1943 году мы наступали даже более стремительно. Немцы просто бежали.

Из-за чего враги так долго не покидали Воронеж?

Воронежский плацдарм немцы считали стратегическим. С него планировали начать наступление либо на восток, либо на Москву. Поэтому Воронеж не оставили даже после Сталинградского котла. В документах, опубликованных воронежским исследователем Виктором Шамраем, значится, что еще 4 декабря Гитлер склонялся к освобождению плацдарма. Но командование убедило его остаться, потому что за Доном лучших рубежей не будет. Они уцепились за городские кварталы, построили бетонные окопы и огневые точки.

Уместно ли говорить об оккупации?

Немцы заявили, что взяли город. А мы никогда этого не признавали. В знаменитом приказе Сталина «Ни шагу назад» отмечается, что враги заняли половину Воронежа.

В то же время мы с самого начала начали освобождать отдельные участки. 6 июля немцы захватили небольшой плацдарм на Придаче - мы их выбили. 9 и 10 июля освободили кусок правого берега - район СХИ. С севера шли тяжелые бои за Подгорное, оно переходило из рук в руки, пока 15 июля не стало нашим. Заняли Шиловский плацдарм - врезались в высокий правый берег. А затем был Чижовский плацдарм, откуда шли два мощных наступления августа и сентября 1942 года.

Мы стали первым в истории Второй мировой городом-фронтом на продолжительное время - когда линия проходит прямо по кварталам. Потом был еще и Сталинград.

Полет над Воронежем после освобождения. Историческая фотография.

Что происходило на захваченной территории?

В силу внезапности атаки городской комитет обороны объявил о всеобщей эвакуации в ночь на 4 июля. Это достаточно поздно. С другой стороны, руководители взяли на себя риск. В Сталинграде вообще такого не объявляли: побоялись гневной реакции Ставки.

Воронежцы бежали через Чернавский мост, пока он не был взорван. Не смогли уйти матери с маленькими детьми, пожилые люди. Прятались в убежищах и подвалах. Кстати, так тотально, как Воронеж, бомбили потом только Сталинград. С 28 июня по 6 июля - неделю - бомбежка шла от заката до рассвета.

Немцы сначала не обращали внимания на мирных жителей. Из воспоминаний воронежцев, которые возвращались домой после разрушения Чернавского моста: «На Советской площади стоит тяжелая немецкая пушка, солдаты подтаскивают снаряды и стреляют по левому берегу. Мы с матерью идем мимо них. Даже не остановили». То были регулярные части, которые занимались своей работой. Потом прислали специально подготовленную оперативную группу гестапо.

Немцы поняли, что женщины и дети обеспечивали советское командование разведданными. Первые приходили в город под видом беженок, чтобы забрать свой скарб. Будущий космонавт Феоктистов изображал из себя беспризорника. У него было четыре удачные вылазки на правый берег, в пятый раз получил ранение.

В первые дни немцы расстреляли или отправили на запад 3500 мужчин призывного возраста. В августе начали выгонять остальное население. Зачищали каждый дом.

Песчаный лог был фильтрационным пунктом. Такие же были в Курбатово, в Хохле. Оттуда людей эшелонами отправляли в Германию, на Украину, в Польшу – работать на немецких предприятиях. С середины августа 1942-го населения в Воронеже вообще не было.

Какие точки на карте города говорят о войне?

Через Воронеж проходит 50-километровая линия ратной славы. Подгорное, Подклетное, Северный район (зона старого аэропорта, роща Сердца), Ротонда, братская могила в Центральном парке. Далее до отрожских мостов – и к Северному (там тоже большая братская могила на улице Юннатов), потом линия идет по левому берегу. Рисуем до Вогрэсовского моста, и вот уже Чижовский плацдарм, братская могила № 1. Туда были перенесены остатки из нескольких десятков братских могил. Там покоится более 15 тысяч человек. Идем по правому берегу до Шилово – там еще одна братская могила и, кстати, оставшаяся колокольня Шиловского храма со следами сражений. У нее есть статус особого объекта, но она по-прежнему не стоит ни на чьем балансе. А это мог бы быть памятник, аналогичный Ротонде. В каждом районе Воронежа есть свои места, куда можно пойти и 9 мая, и 25 января.