Версия смертельного столкновения в Воронеже: водитель «Хендэ» выехал на встречную, чтобы объехать снегоуборщик

25 Янв. 2020 2020-01-25T16:07:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура области взяла на контроль ход проверки по факту ДТП, в котором погибли четверо. Авария случилась вчера, 24 января, примерно в 23.45.

"Хэнде i40" выехал на встречную полосу, протаранил "Рено-Логан". Тот, в свою очередь, ударился о "Форд-Куга". По уточненным данным, погибли 31-летний водитель "Хэндэ", два его пассажира - 29-летний мужчина и 37-летняя женщина, 65-летний водитель "Рено". Еще один 29-летний пассажир "Хендэ" находится в больнице, он в тяжелом состоянии. Водитель "Форда" получил легкие телесные повреждения.

- Известно, что автомобиль "Хендэ" объезжал снегоуборочную технику. Он выехал на встречную полосу, попытался вернуться назад, зацепил в потоке автомобили, - рассказал прокурор города Василий Яицких.

ДТП 25 01 2020 Воронеж. Прокурор города Яицких В.В..Прокурор города Воронежа взял на контроль ход проверки по факту ДТП, повлекшем гибель четырех человек.

ИСТОЧНИК KP.RU