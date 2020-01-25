2020-01-25T16:07:20+03:00
Происшествия

Версия смертельного столкновения в Воронеже: водитель «Хендэ» выехал на встречную, чтобы объехать снегоуборщик

Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с четырьмя погибшими
Виктор ПАВЛОВ
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Фото ГУ МВД по Воронежской области.Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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Прокуратура области взяла на контроль ход проверки по факту ДТП, в котором погибли четверо. Авария случилась вчера, 24 января, примерно в 23.45.

"Хэнде i40" выехал на встречную полосу, протаранил "Рено-Логан". Тот, в свою очередь, ударился о "Форд-Куга". По уточненным данным, погибли 31-летний водитель "Хэндэ", два его пассажира - 29-летний мужчина и 37-летняя женщина, 65-летний водитель "Рено". Еще один 29-летний пассажир "Хендэ" находится в больнице, он в тяжелом состоянии. Водитель "Форда" получил легкие телесные повреждения.

- Известно, что автомобиль "Хендэ" объезжал снегоуборочную технику. Он выехал на встречную полосу, попытался вернуться назад, зацепил в потоке автомобили, - рассказал прокурор города Василий Яицких.

ДТП 25 01 2020 Воронеж. Прокурор города Яицких В.В..Прокурор города Воронежа взял на контроль ход проверки по факту ДТП, повлекшем гибель четырех человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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