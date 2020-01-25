2020-01-25T10:13:55+03:00
Происшествия

«Хендэ» выехал на встречную на Московском проспекте Воронежа: четверо погибли

Еще двоих госпитализировали
Виктор ПАВЛОВ
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Фото: ГУ МВД по Воронежской области.Фото: ГУ МВД по Воронежской области.
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Вчера, 24 января, примерно в 23.40 на Московском проспекте произошло страшное ДТП. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

32-летний водитель автомобиля «Хендэ» ехал со стороны улицы Лидии Рябцевой в направлении Проспекта Труда. По неясной пока причине он не справился с управлением и выехал на встречную. Последовало столкновение сразу с двумя автомобилями: "Рено-Логан" и "Форд-Куга".

Фото: ГУ МВД по Воронежской области.

Фото: ГУ МВД по Воронежской области.

Водитель "Хендэ", его пассажиры - мужчина и женщина, которым на вид 30-35 лет (документов с собой у них не было, а потому их до сих пор не опознали), а также 65-летний водитель "Рено" погибли на месте. Водитель "Форда", 35-летний мужчина, а также 31-летний пассажир "Хендэ" попали в больницу с тяжелыми травмами.

- Проезжала после аварии этой, там было настоящее месиво, очень много машин задействовано, повсюду кровь, части машин и ненакрытые трупы людей, - делится в соцсетях жительница Воронежа Алиса М. - Страшное зрелище. Думаю, кто-то ехал на бешеной скорости.

В полиции комментируют:

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Последствия ДТП на Московском проспекте Воронежа 24.01.2020.Видео: Светлана Яшина, "Типичный Воронеж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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