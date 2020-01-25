21 пьяного водителя задержали на дорогах Воронежской области

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:40:31+03:00

Полицейские рассказали об итогах проверок за день

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За 24 января на дорогах области зафиксировано почти 2900 административных правонарушений. Большинство - около 2500 - отмечены в Воронеже. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Большинство случаев - это факты превышения скорости. Таковых более 2150. На дорогах задержали 21 пьяного водителя. 32 автомобилиста получили наказание за непропуск пешехода, 71 - за непристегнутый ремень безопасности.

В области зарегистрировано 159 ДТП, из них в Воронеже - 115. На дорогах погибли пятеро. Четыре человека из них - в страшной аварии на Московском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU