Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:55:44+03:00

Проанализированы данные о клиентах, которые откладывают на высшее образование детей при помощи программ накопительного страхования жизни компании «Сбербанк страхование жизни»

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Выяснилось, что большинство родителей готовы формировать накопления в течение 6–10 лет. Средняя сумма накоплений на эту цель составляет около 350 тыс. рублей.

Большинство родителей (90%) хотят накопить на образование детей 250–500 тыс. рублей. Суммы в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей копят 6% клиентов, больше 1 млн рублей — 3%. Некоторые клиенты копят на образование детей и более значимые суммы, но это единичные договоры. Самая большая сумма по заключенному в 2019 году договору по программе «Детский образовательный план» превышает 30 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU