В Воронеже показали новую концепцию реконструкции Петровской набережной с аквапарком, шаттлами и аттракционами

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:38:09+03:00

Данная концепция будет воплощена в проект, и уже в феврале ее представят губернатору Воронежской области Александру Гусеву Фото: предоставлено пресс-службой ВГТУ.

Кроме того, там могут появиться гостиницы в стиле архитектуры 18-19 веков

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Студенческая проектная команда опорного вуза под руководством магистранта Александра Братухина разработала концепцию комплексной реконструкции Петровской набережной. Работу представили 20 января в «Точке кипения» ВГТУ во время завершающего этапа обсуждения программы реновации «Воронежского моря».

Концепция ляжет в основу масштабного проекта, многие элементы которого станут уникальными и первыми в своем роде для России.

Проект разрабатывался с целью полной самоокупаемости и самодостаточностиФото: предоставлено пресс-службой ВГТУ.

Авторы хотят сделать территорию между Чернавским и Вогрэсовским мостами интересной, доступной для всех без исключения горожан и гостей города.

Чтобы решить транспортную проблему студенты предположили построить транспортную развязку у Вогрэсовского моста, а также многоуровневый паркинг на 110 машин. Еще один вариант – запуск автобусов-шаттлов и скоростной канатной дороги по маршруту «Советская площадь – Чернавская дамба – улица Димитрова». Необходима также система велосипедных и пеших маршрутов.

Саму же Петровскую набережную предложили поделить на несколько зон. Так, у «Зоны Сити» будет финансово-деловая и спортивно-зрелищная направленность. «Эко-парк» -зона тихого отдыха. «Аттракционы» и «Аквапарк» - говорят сами за себя.

А вам нравится этот проектФото: предоставлено пресс-службой ВГТУ.

В «Исторической зоне» предполагается строительство зданий в стиле архитектуры 18-19 веков. В них предполагается разместить не только магазины или гостиницы, но и детские кружки и школы искусств.

По словам представителей консорциума «Новый Воронеж», проект разрабатывался с целью полной самоокупаемости и самодостаточности.

По словам ректора ВГТУ Сергея Колодяжного, система естественных очистных сооружений спроектирована необычным образом: смотровая площадка в виде маяка скрывает в своей конструкции огромный фильтр по очистке воды. Такой арт-объект с инновационными инженерными решениями будет первым в России.

Данная концепция будет воплощена в проект, и уже в феврале ее представят губернатору Воронежской области Александру Гусеву.

Напомним, 10 декабря состоялось итоговое заседание конкурса на разработку концепции развития Петровской набережной в Воронеже. Победителем был признан консорциум под лидерством MLA+, в который входят компании Insight (Воронеж), OTSLab (Санкт-Петербург) и Knight Frank (Санкт-Петербург). Они предложили реконструировать набережную в эко-парк «Черноземноморье».

ИСТОЧНИК KP.RU