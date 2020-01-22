Общественники выступят за присвоение Воронежу почетного звания «Город трудовой доблести»
Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов считает, что этого необходимо добиться в память о мужестве и трудовом подвиге воронежцев, которые внесли неоценимый вклад в Победу в ВОВ
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Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов считает, что этого необходимо добиться в память о мужестве и трудовом подвиге воронежцев, которые внесли неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU