2020-01-22T17:13:08+03:00
Общество

Общественники выступят за присвоение Воронежу почетного звания «Город трудовой доблести»

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов считает, что этого необходимо добиться в память о мужестве и трудовом подвиге воронежцев, которые внесли неоценимый вклад в Победу в ВОВ
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Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов считает, что этого необходимо добиться в память о мужестве и трудовом подвиге воронежцев, которые внесли неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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