В Воронеже за 2019 год заменили неизолированные электропровода на 78 улицах

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:14:25+03:00

В прошлом году поменяли около 12 000 перегоревших ламп и 720 светильников

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В Воронеже на некоторых улицах и переулках еще встречаются неизолированные электропровода. Часто они проходят через кроны деревьев, что нередко становится причиной обрыва сетей, а в период выпадения осадков - потери электроэнергии. Об этом сообщил директор МКП «Воронежгорсвет» Виктор Неугомонов. За 2019 год алюминиевые провода заменили на изолированные на 78 улицах и переулках, в 2020-м эту работу продолжат.

В прошлом году поменяли около 12 000 перегоревших ламп, 720 светильников, 23 км воздушной сети и 99 опор, отремонтировали около 1 500 светильников, установили 7 пунктов питания. При этом, светильники меняли на экономически более выгодные светодиодные источники света.

В итоге, благодаря мероприятиям по техническому перевооружению и энергосбережению за прошедший год удалось сэкономить более 1,2 млн КВт/час на сумму почти 9 млн рублей, отметил Виктор Неугомонов.

Напомним, директор МКП «Воронежгорсвет» рассказал, на каких улицах, кроме центральных, появится праздничная иллюминация.

ИСТОЧНИК KP.RU