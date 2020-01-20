В Воронеже на праздниках иллюминация появится еще на пяти улицах

20 Янв. 2020 2020-01-20T19:46:36+03:00

Тяжелее всего было устанавливать "звездное небо" в Кольцовском сквере. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

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На совещании в мэрии Воронежа обсуждали, как на праздниках будет украшен город. Достаточно ли того, что мы увидели в новогодние каникулы, или надо еще добавить иллюминации.

Директор МКП «Воронежгорсвет» Виктор Неугомонов, похоже, сторонник второй точки зрения. Он сообщил, что красочная подсветка может появиться еще на пяти улицах: Московском и Ленинском проспектах, улицах 20 лет Октября, Южно-Моравской и Олеко Дундича (от улицы Героев Сибиряков до Комарова).

– Поскольку в иллюминации используют светодиодные лампы, ее содержание не вызывает больших затрат, - заявил Виктор Неугомонов.

Напомним, в этом году элементы праздничной иллюминации, в основном, разместили в центре города: светящиеся шары на деревьях, красочные растяжки над дорогами. Самая сложная - конструкция в Кольцовском сквере, похожая на зимнее звездное небо. Металлический каркас сооружения весит 28 тонн. А вот в других районах города красочных световых конструкций было маловато.

ИСТОЧНИК KP.RU