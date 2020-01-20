2020-01-20T17:17:18+03:00
Общество

На месте воронежского яблоневого сада уже в этом году начнут строить поликлинику

Затем там появится школа, детский сад и парк
Татьяна МИСТЮКОВА
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Артур Кулешов.Артур Кулешов.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Заместитель руководителя департамента строительной политики области Артур Кулешов рассказал сегодня на планерке у губернатора о том, какие социальные объекты начнут строить в этом году. Так, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Воронежская область получит из федерального бюджета почти 1,5 млрд. К этой сумме регион добавит собственные средства. В общей сложности на развитие жилищного строительства и городской среды область в 2020-м потратит почти 1,8 млрд рублей .

- Эти средства будут распределены на строительство поликлиники на 1,1 тысячу посещений и станции скорой медицинской помощи на 10 бригад в Воронеже, на Московском проспекте, 142 у, школы на 1224 места в Борисоглебске, школы на 1,1 тысячу мест в микрорайоне Южный в Новой Усмани, детсада на улице Артамонова в Воронеже и автодороги на улице Богатырской в жилом комплексе «Изыскателей» в Воронеже. Кроме того, часть денег пойдет на продолжение строительства двух школ в Новоусманском районе, - пояснил Артур Кулешов.

Стоит отметить, что на Московском проспекте, 142 у, на месте скандально известного яблоневого сада» будет располагаться так называемый «социальный узел». Поликлинику для взрослых и детей начнут строить уже в этом году. В ней будут обслуживаться жители ул. Шишкова и Ломоносова. По планам ее ввод в эксплуатацию должен быть в 2022 году, но могут завершить уже в следующем.

- Помимо поликлиники там еще запланирована школа более чем на 2,6 тысячи мест, детсад на 600 мест, большой спортивный комплекс площадью 40 тысяч квадратных метров. Его должен построить инвестор. Часть земельного участка оставят под парк. Самое сложное – обеспечить в этом квартале нормальные транспортные потоки. Но сегодня важно, чтобы земля под этим социальным узлом, была передана с федерального на муниципальный уровень. Рассчитываем, что на школу и детский сад будем заявляться на федеральное финансирование на 2021 год. Строительство только школы может обойти в 1,5 миллиарда рублей, - отметил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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