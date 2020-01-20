Федеральный законопроект заставит воронежцев платить за парковку

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:39:08+03:00

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В Воронеже обсуждают поправки в кодекс об административных нарушениях, которые позволят штрафовать автомобилистов за неоплату парковки. Соответствующий законопроект прошел второе чтение в Госдуме. Дата рассмотрения в третьем чтении пока не определена, однако рекомендовано начать эту процедуру уже в январе.

Если законопроект будет принят (а сомнений в этом мало), административные комиссии начнут получать от ГИБДД информацию о нарушителях - то, чего не хватает сейчас для законного выписывания штрафов. Срок давности по нарушениям парковки составляет два месяца. Те, кто стоял бесплатно в декабре и продолжают делать это сейчас, рискуют получить штрафы - 1500 рублей за один факт нарушения. Будут ли подвергнуты наказанию все, кто не платил два месяца?

- Действия законодателя мы не комментируем, - ответили на наш вопрос в мэрии Воронежа. - Муниципальные службы будут действовать исключительно в рамках правового поля, к этому все готово.

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Самые популярные способы оплаты: во-первых, интернет-портал, во-вторых, мобильное приложение "Горпарковки", в-третьих, СМС-сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU