В Воронеже малыш вылез на крышу «погулять», пока его мама пошла в магазин
Стали известны подробности инцидента, произошедшего 19 января на улице Героев Сибиряков, где мальчик вылез на крышу пристроенного магазина. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе полиции, ребенку шесть лет. Он живет на втором этаже многоэтажки, к которой пристроен магазин.
- Мама собиралась в ближайший магазин, звала с собой сына, но он отказался, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. – А когда женщина ушла, ребенок вылез на крышу через окно «погулять».
Здесь его и заметили прохожие, которые тут же позвонили в МЧС. Сообщение в службу спасения пришло в 13.48. Экстренные службы с помощью техники сняли малыша с крыши и передали полицейским.
- Все закончилось благополучно, ребенок даже не испугался, - уточнили в полиции. – Тем не менее с его родителями провели профилактическую беседу, чтобы впредь не допускать таких ситуаций.
ИСТОЧНИК KP.RU