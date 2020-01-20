2020-01-20T12:04:59+03:00
Происшествия

В Воронеже малыш вылез на крышу «погулять», пока его мама пошла в магазин

Полицейские провели с родителями профилактическую беседу
Елена ФЕДЯШЕВА
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Стали известны подробности инцидента, произошедшего 19 января на улице Героев Сибиряков, где мальчик вылез на крышу пристроенного магазина. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе полиции, ребенку шесть лет. Он живет на втором этаже многоэтажки, к которой пристроен магазин.

- Мама собиралась в ближайший магазин, звала с собой сына, но он отказался, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. – А когда женщина ушла, ребенок вылез на крышу через окно «погулять».

Здесь его и заметили прохожие, которые тут же позвонили в МЧС. Сообщение в службу спасения пришло в 13.48. Экстренные службы с помощью техники сняли малыша с крыши и передали полицейским.

- Все закончилось благополучно, ребенок даже не испугался, - уточнили в полиции. – Тем не менее с его родителями провели профилактическую беседу, чтобы впредь не допускать таких ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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