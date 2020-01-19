В Воронеже с крыши магазина сняли мальчика

19 Янв. 2020 2020-01-19T18:03:50+03:00

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В воскресенье, 19 декабря, прохожие заметили на крыше пристроенного магазина на улице Героев Сибиряков, 24 дошкольника. Очевидцы срочно позвонили спасателям. Прибывшие на место сотрудники МЧС сняли мальчика и передали его полиции.

Скорее всего, ребенок по какой-то причине сам вылез на крышу из окна многоэтажки – мальчик был одет в куртку, шапку и обут. Что побудило малыша совершить такой поступок и где в этот момент находились его родители – теперь предстоит выяснить полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU