В Воронеже с крыши магазина сняли мальчика
Как ребенок попал туда – выясняет полиция
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В воскресенье, 19 декабря, прохожие заметили на крыше пристроенного магазина на улице Героев Сибиряков, 24 дошкольника. Очевидцы срочно позвонили спасателям. Прибывшие на место сотрудники МЧС сняли мальчика и передали его полиции.
Скорее всего, ребенок по какой-то причине сам вылез на крышу из окна многоэтажки – мальчик был одет в куртку, шапку и обут. Что побудило малыша совершить такой поступок и где в этот момент находились его родители – теперь предстоит выяснить полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU