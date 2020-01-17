2020-01-17T18:39:46+03:00
Происшествия

В Воронежской области водителя автобуса осудили за страшное ДТП с пятью погибшими

Суд назвал его виновным в нарушении правил движения
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Авария унесла жизни пяти человек.Авария унесла жизни пяти человек.Фото: Максим ГОРОХОВ
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Водителю автобуса "Неоплан", допустившему страшное ДТП на воронежской трассе, вынесли приговор. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Авария случилась 18 сентября 2018 года на 524 км трассы М-4 "Дон". 57-летний водитель "Неоплана" не заметил другой автобус, который остановился на обочине. Произошло жуткое столкновение. Погибли пятеро, еще шесть человек получили травмы. Подробности аварии изложены в репортаже "КП".

Водителя обвинили по статье "нарушение лицом, управляющим автобусом, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц". Мужчина признал вину и раскаялся. Ближайшие 2,5 года он должен провести в колонии-поселении. Кроме того, его лишили водительских прав на 3 года.

Авария с двумя автобусами под Воронежем.Максим ГОРОХОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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