В Воронежской области водителя автобуса осудили за страшное ДТП с пятью погибшими

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:39:46+03:00

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Водителю автобуса "Неоплан", допустившему страшное ДТП на воронежской трассе, вынесли приговор. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Авария случилась 18 сентября 2018 года на 524 км трассы М-4 "Дон". 57-летний водитель "Неоплана" не заметил другой автобус, который остановился на обочине. Произошло жуткое столкновение. Погибли пятеро, еще шесть человек получили травмы. Подробности аварии изложены в репортаже "КП".

Водителя обвинили по статье "нарушение лицом, управляющим автобусом, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц". Мужчина признал вину и раскаялся. Ближайшие 2,5 года он должен провести в колонии-поселении. Кроме того, его лишили водительских прав на 3 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/669440" frameborder="0"></iframe> Авария с двумя автобусами под Воронежем.Максим ГОРОХОВ

ИСТОЧНИК KP.RU