2020-01-17T17:01:59+03:00
Общество

Воронежские водолазы показали, что может находиться на дне необорудованных купелей

Во время обследования водохранилища у Адмиралтейской площади нашли опасные предметы
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото городской службы спасения.Фото городской службы спасения.
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Сегодня, 17 января, водолазы городской службы спасения исследовали дно у Адмиралтейсткой площади. Среди находок - стеклянная бутылка и рыболовный крючок. Отличная иллюстрация, на что можно наступить, если не знаешь дна.

"Призываем воронежцев не окунаться в необорудованных местах", - подчеркнули в городской службе спасения.

Чуть раньше стало известно, что в Воронеже в этом году будет только пять мест для купания на Крещение. Два находятся в Железнодорожном районе, по одному - в Левобережном, Ленинском, Центральном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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