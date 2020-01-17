В Воронеже в этом году будет только пять мест для купания на Крещение

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:26:28+03:00

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В этом году погода вносит свои корректировки в традиционную крещенскую ночь. Если несколько дней назад в администрации Воронежа говорили о семи местах для официального купания горожан, то теперь речь идет только о пяти. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе мэрии.

Вот адреса:

- В Железнодорожном районе – на реке Усманка у Троицкого храма (Боровое) и на реке Усманка у дома №1в на улице Пляжной (Боровое);

- в Левобережном – на Воронежском водохранилище у Успенского храма;

- в Ленинском – в купели у святого источника на улице Софьи Перовской;

- в Центральном – на Воронежском водохранилище у Адмиралтейской площади.

На реке Усманка на улице Пляжной вход в купель будет оборудован со льда. Благо, его толщина позволяет – 12 см. На Воронежском водохранилище, а также на Усманке у Троицкого храма – с берега.

- Было проведено тщательное обследование каждого традиционного места - всего их в Воронеже девять. Невозможность оборудовать оставшиеся четыре объясняется малой толщиной льда или его отсутствием, опасным входом со стороны берега или большим расстоянием от берега до требуемой глубины, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

На официальных местах для купания установят раздевалки, биотуалеты, наружное освещение, пункты обогрева. Администрация город просит воронежцев купаться на Крещение только в оборудованных местах и не использовать несанкционированные.

Напомним, санитарные врачи также забраковали некоторые места для крещенских купаний.

ИСТОЧНИК KP.RU