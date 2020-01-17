В Воронеже покончила с собой женщина, которая задушила дочь подушкой

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:09:34+03:00

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В Воронеже в следственном изоляторе покончила с собой 37-летняя женщина, которую обвиняли в убийстве двухмесячной дочери. Она нанесла себе смертельные травмы. Медики несколько дней боролись за жизнь женщины. Однако она скончалась.

- По факту смерти женщины, обвиняемой в убийстве малолетней дочери, следователи проводят проверку. Выполняется весь комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего, - комментируют в региональном следственном управлении СК РФ.

22 января прошлого года женщина сама сообщила правоохранителям, что задушила двухмесячного ребенка подушкой. За убийство малолетнего ей грозило от шести до пятнадцати лет заключения. Из неофициальных источников известно, что во время экспертизы у женщины нашли психическое расстройство.

ИСТОЧНИК KP.RU