2019-01-23T13:06:51+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа сообщила полицейским, что убила свою двухмесячную дочь

Криминалисты нашли на теле ребенка следы насильственной смерти
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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36-летнюю женщину подозревают в убийстве двухмесячной дочери, сообщают в СУ СКР по Воронежской области. Она сама сообщила правоохранителям о преступлении 22 января.

Криминалисты нашли тело ребенка и зафиксировали следы насильственной смерти. По данным неофициальных источников, малышку задушили подушкой. Сейчас подозреваемую планируют поместить под стражу. Как выяснилось, семья не состояла на профилактическом учете.

- Проводятся допросы родственников, соседей, а также иных лиц, обладающих значимой информацией для дальнейшего расследования уголовного дела, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, - говорят в Следственном комитете.

За убийство малолетнего женщине грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

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