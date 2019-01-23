Жительница Воронежа сообщила полицейским, что убила свою двухмесячную дочь

СЕГОДНЯ 10:22 2019-01-23T13:06:51+03:00

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36-летнюю женщину подозревают в убийстве двухмесячной дочери, сообщают в СУ СКР по Воронежской области. Она сама сообщила правоохранителям о преступлении 22 января.

Криминалисты нашли тело ребенка и зафиксировали следы насильственной смерти. По данным неофициальных источников, малышку задушили подушкой. Сейчас подозреваемую планируют поместить под стражу. Как выяснилось, семья не состояла на профилактическом учете.

- Проводятся допросы родственников, соседей, а также иных лиц, обладающих значимой информацией для дальнейшего расследования уголовного дела, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, - говорят в Следственном комитете.

За убийство малолетнего женщине грозит от шести до пятнадцати лет заключения.