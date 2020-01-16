В Воронеже полностью сняли пролет № 5 моста на улице 9 января

16 Янв. 2020 2020-01-16T21:11:24+03:00

Теперь будут вывозить мусор

Изменить размер текста: A A

В четверг, 16 января, завершили демонтаж пролёта № 5, сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. С помощью крана сняли все его 16 балок.

Всего демонтировали уже три пролета – №№ 1,2 и 5. В ближайшие дни будут дробить снятые балки и вывозить мусор. После этого подрядчики начнут демонтаж пролета № 6.

Теперь предстоит убирать мусор.Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Напомним, реконструкция путепровода обойдётся в 710,6 млн рублей. Движение по новому мосту планируют открыть к 1 июня. О подробных маршрутах объезда читайте в материале "КП".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Разрушение пролета воронежского виадука показали с воздуха. Путепровод на 9 Января исчезает на глазах. (Читать далее.)

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU