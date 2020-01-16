2020-01-16T21:11:24+03:00
Общество

В Воронеже полностью сняли пролет № 5 моста на улице 9 января

Теперь будут вывозить мусор
Юрий КОЗЛОВ
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Рабочие закончили снимать балки пятого пролета.Рабочие закончили снимать балки пятого пролета.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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В четверг, 16 января, завершили демонтаж пролёта № 5, сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. С помощью крана сняли все его 16 балок.

Всего демонтировали уже три пролета – №№ 1,2 и 5. В ближайшие дни будут дробить снятые балки и вывозить мусор. После этого подрядчики начнут демонтаж пролета № 6.

Теперь предстоит убирать мусор. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Теперь предстоит убирать мусор.Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Напомним, реконструкция путепровода обойдётся в 710,6 млн рублей. Движение по новому мосту планируют открыть к 1 июня. О подробных маршрутах объезда читайте в материале "КП".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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