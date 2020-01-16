В Воронеже полностью сняли пролет № 5 моста на улице 9 января
В четверг, 16 января, завершили демонтаж пролёта № 5, сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. С помощью крана сняли все его 16 балок.
Всего демонтировали уже три пролета – №№ 1,2 и 5. В ближайшие дни будут дробить снятые балки и вывозить мусор. После этого подрядчики начнут демонтаж пролета № 6.
Теперь предстоит убирать мусор.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
Напомним, реконструкция путепровода обойдётся в 710,6 млн рублей. Движение по новому мосту планируют открыть к 1 июня. О подробных маршрутах объезда читайте в материале "КП".
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ИСТОЧНИК KP.RU