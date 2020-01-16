В Роспотребнадзоре назвали опасные для здоровья родники Воронежа и области

16 Янв. 2020 2020-01-16T20:34:23+03:00

В столице Черноземья их пять, в районах – еще четыре

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Санитарные врачи рассказали о результатах мониторинга воды в родниках Воронежской области.

В Воронеже пить воду опасно для здоровья из-за нитратов. Их превышение отметили на пяти источниках: Святого Тихона Чудотворца, Подгоренском», родниках севернее моста ВОГРЭС и ВОГРЭСовском, а также на Митрофановском. Также слишком много нитратов обнаружили в роднике Песчаного карьера поселка Хохольский Хохольского района. В роднике у пруда Желоб села Шекаловка Россошанского района, кроме их превышения, также оказался слишком высоким показатели жесткости и содержания сульфатов.

Кроме того, в роднике Давыдовского городского поселения Лискинского района «Пасечный колодец» слишком много нитратов, превышен показатель общей жесткости и минерализации, Вода там еще и очень мутная.

В источнике в урочище Кочержино поселка Копенкина Россошанского района Воронежской области вода слишком жесткая жесткости. Есть превышение нормативов по сульфатам и сухому остатку.

Во всех перечисленных родниках воду пить нельзя без риска для здоровья.

Напомним также, что специалисты Роспотребнадзора назвали четыре места в Воронеже, в которых даже в Крещенскую ночь нужно купаться осторожно – не глотать воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU