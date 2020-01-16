В Воронеже санитарные врачи забраковали четыре места для крещенских купаний
Специалисты Роспотребнадзора перед Крещением проверили санитарное состояние мест будущих купаний. Оказалось, что четыре из них не соответствуют требованиям по биологическому загрязнению, в них слишком много вредных бактерий. Забраковали следующие места:
река Усманка в Боровом (адрес: улица Пляжная, 1), а также у Троицкого храмного моста;
водохранилище у Казанского храма и у собора Успенской Богоматери в селе Таврово;
озеро в микрорайоне Малышево.
Впрочем, купаться можно и в этих местах. Однако нужно соблюдать осторожность и не глотать воду с вредными бактериями. В остальных традиционных крещенских местах с санитарным состоянием все в порядке.
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ИСТОЧНИК KP.RU