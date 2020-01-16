2020-01-16T18:47:05+03:00
Общество

В Воронеже санитарные врачи забраковали четыре места для крещенских купаний

Впрочем, окунаться там можно, нельзя глотать воду
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Купаться можно везде. Главное - воду не глотать.Купаться можно везде. Главное - воду не глотать.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
Изменить размер текста:

Специалисты Роспотребнадзора перед Крещением проверили санитарное состояние мест будущих купаний. Оказалось, что четыре из них не соответствуют требованиям по биологическому загрязнению, в них слишком много вредных бактерий. Забраковали следующие места:

река Усманка в Боровом (адрес: улица Пляжная, 1), а также у Троицкого храмного моста;

водохранилище у Казанского храма и у собора Успенской Богоматери в селе Таврово;

озеро в микрорайоне Малышево.

Впрочем, купаться можно и в этих местах. Однако нужно соблюдать осторожность и не глотать воду с вредными бактериями. В остальных традиционных крещенских местах с санитарным состоянием все в порядке.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже полностью сняли пролет № 5 моста на улице 9 января
Воронежский «Буран» проиграл самарскому ЦСК ВВС
В Роспотребнадзоре назвали опасные для здоровья родники Воронежа и области
В Воронеже нашли пропавшего 35-летнего мужчину
Из-за аномально теплой зимы жителей Воронежской области чаще стали кусать клещи
В Воронеже санитарные врачи забраковали четыре места для крещенских купаний
Воронежец «заминировал» торговый центр «МаксиМир», позвонив со своего мобильника
В Воронежской области сторож угнал "Ниву" у работодателя
В Воронежской области 543 жителя пострадали из-за гололеда
Вклад бизнеса в бюджет Воронежской области составил 7,4 миллиарда
«Любэ» отметит с воронежцами 30-летие
В Воронеже стартовал прием заявок на премию «Добронежец-2020»
Воронежца, финансировавшего террористов, посадили на 9 лет в колонию
Воронежцы оказались большими любителями подержанных iPhone