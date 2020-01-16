Воронежец «заминировал» торговый центр «МаксиМир», позвонив со своего мобильника

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:47:27+03:00

Фото: "Мой и твой Воронеж".

22 октября из-за звонка «шутника» к «МаксиМиру» пришлось выезжать спецслужбам. Фото: "Мой и твой Воронеж".

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В четверг, 16 января, передали в Ленинский районный суд дело 23-летнего воронежца, сообщили в прокуратуре Воронежской области. Его обвиняют в «заминировании» торгового центра «МаксиМир» вечером 22 октября 2019 года.

По данным следствия, в тот вечер мужчина был у себя дома и решил «пошутить»: позвонил со своего мобильного телефона телефона оператору call-центра службы поддержки клиентов торгового центра. И заявил, что «МаксиМир» заминировали. Как водится, всех посетителей ТЦ эвакуировали, а «шутника» по номеру его мобильника быстро вычислили.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.Кроме того, с мужчины собираются взыскать материальный ущерб, причиненный преступлением.

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ИСТОЧНИК KP.RU