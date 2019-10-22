В Воронеже эвакуировали торговый центр "Максимир"
У объекта работают спецслужбы
фото из группы "Мой и твой Воронеж"
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Около шести часов вечера в Железнодорожном районе эвакуировали посетителей и работников торгового центра "Максимир". К объекту съехались машины спецслужб - пожарных, полиции и "скорой". Снимки скопления людей и машин возле ТЦ во время эвакуации появились в соцсетях.
Местные жители сообщают в комментариях, что в районе чувствуется запах гари, многие пишут, что причина эвакуации - звонок о минировании торгового центра. Спецслужбы пока не дали комментариев.
ИСТОЧНИК KP.RU