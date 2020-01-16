В Воронежской области сторож угнал "Ниву" у работодателя

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:52:07+03:00

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Ночью с 13 на 14 января у пруда, расположенного вблизи Верхней Хавы, звенели бутылки. Местный сторож решил выпить вместе с работодателем.

Под утро 54-летний бизнесмен уснул. 48-летний сторож понял, что хочет выпить еще. Он взял ключи от "Нивы" из кармана предпринимателя и поехал в ближайший магазин. Тот тем временем проснулся, осознал, что машина исчезла, и позвонил в полицию.

Полицейские остановили "Ниву" на дороге, ведущей от Верхней Хавы к пруду. Сторож чуть-чуть не доехал до финишной точки! Увы, мужчину задержали. В его отношении завели дело об угоне. Мужчине грозит до пяти лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU