Работают профессионалы: кто и как угоняет автомобили воронежцев

Ночной кошмар любого автовладельца: прийти к месту парковки своей машины и там ее не обнаружить. Как угонщики выбирают себе жертву, и как от них спастись, рассказал в эфире радио «КП» (Воронеж, 97.7 FM) Сергей Бучнев, замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по г. Воронежу.

Сергей Бучнев в студии "КП"Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

«Хотел покататься»

В Уголовном кодексе есть две статьи, под которые могут попасть те, кто решил уехать на чужом автомобиле: «Кража» и «Угон». Под первой подразумевается дальнейшее использование машины - например, ее перепродажа или разбор на запчасти. Угонами называют случаи, когда чужой автомобиль берут «покататься». Любопытно, что воронежцы чаще делают это не из хулиганства, а ради того, чтобы куда-то добраться.

- Обычно это происходит так: человек в состоянии алкогольного опьянения выходит из дома и решает, что такси - дорого, а пешком - лень, - рассказывает Сергей Бучнев. – Выбирает автомобиль, который легко вскрыть и завести без ключа. Чаще всего это «классика» или девятое семейство ВАЗа. Далеко угонщики не уезжают - либо обращают на себя внимание ГИБДД, либо попадают в ДТП. С раскрываемостью таких преступлений все в порядке, их число с каждым годом падает. Употребить столько спиртного, чтобы решиться на угон? Таких героев немного на нашей улице...

Как доказывают, что преступник задумывал именно кражу, а не угон? Если для поездки на чужом автомобиле ему понадобилась не только отвертка, а сложное электронное устройство, которого на рынке не купишь, - никто не поверит фразе: «Я просто хотел покататься».

Угонщик ix 35 (видео 2).Источник: https://vk.com/vrndtp

Просто бизнес

Кражи автомобилей - это отдельный мир.

- Преступникам нужны каналы сбыта, нужны специалисты, которые перебьют идентификационные номера, нужна подтасовка документов - например, с использованием ПТС от аналогичного автомобиля, попавшего в ДТП, - говорит Сергей Бучнев. - Многие из тех, кто участвует в незаконном автобизнесе, как-то связаны с легальным.

Чаще всего воруют либо самые распространенные иномарки: «Киа-Рио», «Хендэ-Солярис», «Мазда-3», либо самые дорогие: «Тойота Ленд Крузер Прадо», «Тойота Ленд Крузер 200», кроссоверы «Лексус». Если «работают» гастролеры, кражи происходят волнами: например, в течение месяца из разных уголков города угоняют «Тойоту Рав-4».

Полицейским, которые расследуют такие преступления, очень помогают камеры - как приборы системы «Безопасный город» и фоторадары ГИБДД, так и те, что установлены на подъездах или магазинах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/651412" frameborder="0"></iframe> В Воронеже полицейскими задержаны подозреваемые в хищении автомобиля премиум-класса.

- В Воронеже остается все меньше мест, не охваченных камерами, - говорит Сергей Бучнев. - Пять лет назад ежедневно угонялись две-три машины. Сейчас уходит три-четыре в месяц. Все идет к тому, что этот вид преступлений будет искоренен.

Как спастись?

Как орудуют автоворы в Воронеже.Видео из сообщества Местоположение ДПС Воронеж & AutoVoronezh Online

Брелок от сигнализации лучше не оставлять у входа в квартиру. Преступник может подойти к двери со стороны подъезда и считать код специальным устройством. Но в большинстве случаев угонщики получают нужные данные в людных местах – например, на парковке рядом с торговым центром. И не важно, будете ли вы нажимать кнопку брелка на расстоянии ста метров от машины или рядом с ней. Сигнал все равно будет считан.

Как отметил Сергей Бучнев, любую электронную систему охраны все равно можно обойти. А вот механические средства защиты показывают свою эффективность. Чтобы снять запертую на ключ блокировку руля, коробки передач или педалей, преступникам нужно время. А его у них нет.

С хорошей стороны показывают себя GPS-трекеры, размещенные в машине. Воры не всегда догадываются об их наличии.

Платная стоянка не дает стопроцентной гарантии, что машину не уведут, но все-таки охлаждает пыл угонщиков. Самый безопасный вариант - гараж с хорошими замками. Не то чтобы воры не смогли их вскрыть... Но зачем рисковать и тратить лишнее время, если можно просто зайти в любой неосвещенный двор? (Единственное исключение - квадроциклы. Как раз их чаще всего угоняли из гаражей. Большинство таких краж удалось раскрыть.)

Кошмар дальнобойщиков

Воронежские охотники за видеорегистраторами и навигаторами никуда не делись. Как отметил Сергей Бучнев, та техника, что они крадут, зачастую не представляет такой ценности, как выбитое стекло. Поэтому возбуждаются дела по двум статьям: «Кража» и «Умышленное повреждение имущества». Как уберечься от «стеклобоев»? Всегда снимать и прятать автомобильные гаджеты.

- При раскрытии таких преступлений выясняется, что за ними стояли люди, не имеющие криминального прошлого. Просто шли мимо, увидели навигатор и решили, что он очень уж плохо лежит, - добавил наш собеседник.

Кстати, к автомагнитолам сегодняшние воры относятся прохладно: продавать их куда труднее, да и снимать тяжело. Зато колеса ночами по-прежнему скручивают. У преступников наметился новый тренд. В последнее время чаще «разувают» не легковые автомобили, а грузовые. Все потому, что их колеса стоят очень дорого.

В Воронеже неизвестный снял дворники с чужой машины.Видео из сообщества "Подслушано у водителей Воронежа"

- Существуют преступные группы, которые специализируются именно на грузовиках. Видели, как снимают колеса на пит-стопе «Формулы-1»? Примерно с такой же скоростью работают злоумышленники. Во время ночевок дальнобойщики кооперируются и организовывают дежурства около грузовиков. Но и это не всегда спасает, - рассказал Сергей Бучнев.

Отметим, что полиция ведет расследование каждого факта кражи.

СТАТИСТИКА

В каких районах города чаще всего воруют машины

Треть похищенных авто в 2018 году - иномарки.

195 краж автомобилей и 226 угонов зарегистрировано в регионе в прошлом году. Об этом рассказал Евгений Кузнецов, заместитель начальника УУР ГУ МВД России по Воронежской области. Количество преступлений с каждым годом уменьшается. Например, в 2014 году была зафиксирована 481 кража.

- За кражи задержано 65 человек, за угоны - 153. В суд направлено четыре уголовных дела в отношении организованных преступных групп, занимавшихся хищением автотранспорта, - отметил Евгений Кузнецов.

Представитель полиции также назвал районы Воронежа, в которых чаще всего происходят подобные преступления. Это Коминтерновский и Левобережный. Треть похищенных машин в 2018 году - иномарки, причем многие - премиум-класса.